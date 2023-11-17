Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz, grupta galibiyeti olmayan Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.

Maçın favorisi, net olarak Portekiz'di.

Ronaldo'nun arkadaşları, 8 maçta aldığı 24 puanla grupta zirvede yer alıyordu.

İlk yarıyı üstün tamamlayan ancak golü bulamayan Portekiz, devre arasında 0-0 eşitlikle girdi.

SAHNEDE O İSİM!

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Portekiz'de, sahneye Cristiano Ronaldo çıktı.

38'lik gol makinesi, 46. dakikada Diogo Jota'nın asistinde attığı golle birlikte durumu 1-0'a getirdi.

FARK İKİYE ÇIKTI

Portekiz, zayıf rakibi karşısında Joao Cancelo'nun golüyle birlikte 57. dakikada skoru 2-0 yaparken, galibiyete kesin gözüyle bakılıyordu.

İLGİNÇ İSTATİSTİK!

Mücadele 2-0 Portekiz galibiyetiyle sona ererken, Lihtenştayn Portekiz kalesine isabetli şut çekemedi. Sadece 1 cılız şut fırsatı yakaladılar.

Portekiz ise oyuna hükmederek yüzde 84'e yüzde 16'lık topla oynama oranı yakaladı.

Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Portekiz, 9'da 9 yapmayı başardı.

Geriye bir tek İzlanda maçı kaldı.

19 Kasım'da oynanacak maç sonrası Portekiz, güle oynaya Avrupa Şampiyonası'na gidecek ve turnuva için geri sayıma başlayacak.