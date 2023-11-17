Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz, grupta galibiyeti olmayan Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.
Maçın favorisi, net olarak Portekiz'di.
Ronaldo'nun arkadaşları, 8 maçta aldığı 24 puanla grupta zirvede yer alıyordu.
İlk yarıyı üstün tamamlayan ancak golü bulamayan Portekiz, devre arasında 0-0 eşitlikle girdi.
SAHNEDE O İSİM!
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Portekiz'de, sahneye Cristiano Ronaldo çıktı.
38'lik gol makinesi, 46. dakikada Diogo Jota'nın asistinde attığı golle birlikte durumu 1-0'a getirdi.
FARK İKİYE ÇIKTI
Portekiz, zayıf rakibi karşısında Joao Cancelo'nun golüyle birlikte 57. dakikada skoru 2-0 yaparken, galibiyete kesin gözüyle bakılıyordu.
İLGİNÇ İSTATİSTİK!
Mücadele 2-0 Portekiz galibiyetiyle sona ererken, Lihtenştayn Portekiz kalesine isabetli şut çekemedi. Sadece 1 cılız şut fırsatı yakaladılar.
Portekiz ise oyuna hükmederek yüzde 84'e yüzde 16'lık topla oynama oranı yakaladı.
Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Portekiz, 9'da 9 yapmayı başardı.
Geriye bir tek İzlanda maçı kaldı.
19 Kasım'da oynanacak maç sonrası Portekiz, güle oynaya Avrupa Şampiyonası'na gidecek ve turnuva için geri sayıma başlayacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz, grupta galibiyeti olmayan Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.