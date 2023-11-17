Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, EURO 2024 Elemeleri'nde oynanan Lihtenştayn-Portekiz maçını yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz, grupta galibiyeti olmayan Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.
Maçın favorisi, net olarak Portekiz'di.
Ronaldo'nun arkadaşları, 8 maçta aldığı 24 puanla grupta zirvede yer alıyordu.
İlk yarıyı üstün tamamlayan ancak golü bulamayan Portekiz, devre arasında 0-0 eşitlikle girdi.
SAHNEDE O İSİM!
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Portekiz'de, sahneye Cristiano Ronaldo çıktı.
38'lik gol makinesi, 46. dakikada Diogo Jota'nın asistinde attığı golle birlikte durumu 1-0'a getirdi.
FARK İKİYE ÇIKTI
Portekiz, zayıf rakibi karşısında Joao Cancelo'nun golüyle birlikte 57. dakikada skoru 2-0 yaparken, galibiyete kesin gözüyle bakılıyordu.
İLGİNÇ İSTATİSTİK!
Mücadele 2-0 Portekiz galibiyetiyle sona ererken, Lihtenştayn Portekiz kalesine isabetli şut çekemedi. Sadece 1 cılız şut fırsatı yakaladılar.
Portekiz ise oyuna hükmederek yüzde 84'e yüzde 16'lık topla oynama oranı yakaladı.
Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Portekiz, 9'da 9 yapmayı başardı.
Geriye bir tek İzlanda maçı kaldı.
19 Kasım'da oynanacak maç sonrası Portekiz, güle oynaya Avrupa Şampiyonası'na gidecek ve turnuva için geri sayıma başlayacak.

İlgili Haberler
Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Arap basınından flaş iddia
Ronaldo Arabistanda fırtına estiriyor. Ligde 16'ncı golüne ulaştı
Burak Özçivit’ten Ronaldo açıklaması. “Tekrar buluşacağız”
Fenerbahçe'ye Ronaldo piyangosu. Yedek kalmasını bekliyorlar
Arabistan'ı karıştıran Ronaldo kararı. Luis Castro iddiaları doğruladı
Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı Yaşam
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı
A Milli Takımımız Berlin'de Spor
A Milli Takımımız Berlin'de
Anadolu Efes'e İtalya'da şok Spor
Anadolu Efes'e İtalya'da şok
Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi Spor
Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı... Ekonomi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı...
Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti Gündem
Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti