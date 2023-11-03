Ronaldo ile Varane tekrardan buluşuyor. Suudi ekip Fransız yıldızın peşine düştü

Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Al-Nassr’ın Manchester United’ın bir dönem Real Madrid forması da giyen Fransız stoperi Raphael Varane’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Football Transfer’in haberine göre; Fransız stoperin Suudi ekibiyle temasa geçerken, kariyerine Al-Nassr formasıyla devam etmeye oldukça sıcak baktığı da öğrenildi.

Yaz transfer döneminde bir başka Suudi ekibi Al-Ittihad da başarılı stopere teklifte bulunmuş ancak bu teklif Varane tarafından geri çevrilmişti.

Takımıyla 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu bu sezon sadece 570 dakika sahada kaldı.

Ronaldo ile daha önce Real Madrid’de birlikte top koşturan Varane, bir dönem Avrupa futbolunun en önemli stoperi olarak gösteriliyordu.