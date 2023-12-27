Araç muayene ücretlerine korkunç zam. İlk haşırt dı bilekbord açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Araç muayene ücretlerine korkunç zam. İlk haşırt dı bilekbord açıklandı
Maaşlara da böyle zam yapsanıza... 2024 yılına daha girmeden araç muayene ücretlerine yapılacak zam duyuruldu. İşte yeni fiyatlar...

Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgilere göre, yeni yıl daha gelmeden zamlar gelmeye başladı. Ay sonunu zor getiren dar gelirli için ynei yıl büyük zorluk getiriyor. Dar gelirliler yeni yılın gelmesini istemiyor. Yeni yılda her ürün art arda zamların geleceği belirtiliyor.

2024’e sayılı günler kala, araç muayenesi ücretlerine de zam yapılacağı iddia edildi.

Araç muayene ücretlerine dem zam yolda. Otomobil, minibüs ve kamyonette 2024 yılında geçerli olacak muayene ücreti bin 821 lira 66 kuruş olacağı öne sürüldü.

Sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre 282 lira 50 kuruş olarak belirlenen egzoz muayene ücreti de 422 lira 72 kuruşa yükselecek.

TÜVTÜRK, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak araç muayene ücretlerini belirledi.

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Yayınlanan yeni ücret tarifesine göre; traktör (römorklu, römorksuz) için 927 lira 06 kuruş olacağı, motosiklet ve motorlu bisiklet için bin 854 lira 12 kuruş olacağı, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için ise bin 821 lira 66 kuruş muayene ücreti ödeneceği ve 282 lira 50 kuruş olarak belirlenen egzoz muayene ücreti de yılbaşından itibaren 422 lira 72 kuruşa yükseleceği öne sürüldü.

GÜNCE FİYATLAR NE?

Şu an uygulanan tarifeye göre, traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 586 lira 50 kuruş

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork sınıfındaki araçlar için ise muayene ücreti bin 149 lira 60 kuruş olarak uygulanıyor.

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