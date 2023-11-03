Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev zam geliyor

Seçimlerin ardından yapılan vergi zamları ile birlikte başta yurt dışından gelen telefonların kayıt bedelinin 6 bin liradan 20 bin liraya çıkmasından pasaport ücretlerinin artmasına kadar gelen zamlar ne kadar tepki toplasa da karardan bir dönüş yapılmamıştı.

2023 yılının yeniden değerleme oranlarının belli olmasından sonra telefonların kayıt bedellerine, pasaport harç ücretlerine, araç muayene ücretleri ve trafik ücretlerine kallavi bir zam geleceği de ortaya çıktı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milyonlarca insanı üzecek o haberi verdi.

Bingöl’e göre 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 58 oldu.

Buna göre önümüzdeki yıl yurt dışından getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20 bin liradan 31.692 TL’ye çıkacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün açıklaması şu şekilde:

2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur.

Böylece önümüzdeki yıl;

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya

-Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya

-En düşük radar cezası 951 liradan 1.506,95 liraya yükselecektir.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDEN PASAPORT ÜCRETLERİNE KADAR HER ŞEYE ZAM

1 Ocak tarihinden sonra 8 Temmuz tarihinde de vergi ücretlerine gelen zamların ardından yeniden değerleme oranının artması, 2024 yılının başında geçerli olacak zamları da belli etti.

Buna göre telefon kayıt bedeli, trafik cezaları, araç muayene ücretleri ve pasaport harç ücretlerine zam geldi.

Ozan Bingöl’ün yaptığı tablo şu şekilde:

YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?

Birçok insanın bihaber olduğu Yeniden değerleme aslında toplumun her kesimini yakından ilgilendiriyor.

Ozan Bingöl’ün tanımlamasına göre Yeniden Değerleme:

“Yüksek enflasyon dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı toplumun her kesimini doğrudan ve önemli düzeyde etkileyen bir nitelik kazanmaktadır.

Özellikle son yıllarda pek çok kişi yeniden değerleme oranı kavramı ile daha yakından tanışmak zorunda kaldı.

Çünkü, vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda yeniden değerleme oranı esas alınmaktadır. Peki, nedir yeniden değerleme oranı?

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesine göre; yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Yeniden değerleme oranı Yİ-ÜFE verilerinden üretilmiş türev bir orandır. Örneğin, 2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 iken Ekim 2022 itibariyle yıllık Yİ-ÜFE oranı %157,69’dur.”