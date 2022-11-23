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Benzine indirim geldi. İşte yeni fiyatlar

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 16 kuruş indirim geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litresinin fiyatı...

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 01:07
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Araç sahipleri dikkat. Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi. İşte yeni fiyatlar
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi. Benzinin fiyatı 1 lira 16 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 7 kuruşa, Ankara'da 20 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 25 kuruşa indi.

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