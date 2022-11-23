﻿Benzine indirim geldi. İşte yeni fiyatlar

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi. Benzinin fiyatı 1 lira 16 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 7 kuruşa, Ankara'da 20 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 25 kuruşa indi.