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Araç sahiplerinin hevesi kursağında kaldı! Benzine indirimcik geliyor

Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarının sene başındaki rakamların çekilmesini beklerken, bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş indirimcik yapılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:37
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Benzine bu gece yarısı indirimcik geliyor

Araç sahiplerinin hevesi kursağında kaldı! Benzine indirimcik geliyor
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Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan düşüş ile salı günü motorine 1,54 TL indirim yapılmıştı. Kasım ayının başında yapılan 1,31 liralık zamla litresi 22,68 TL’ye çıkan benzine, bu gece yarısından itibaren 75 kuruş indirimcik yapılacağı açıklandı.

Benzine 19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirimcik bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.86 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,94 satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 KASIM 2022 PERŞEMBE)

İSTANBUL
Benzin litre fiyatı: 21.94 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.86 TL
LPG litre fiyatı: 10.80 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 22.09 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.97 TL
LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 22.10 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.01 TL
LPG litre fiyatı 10.54 TL

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Kartal
18.11.2022 13:36
Dünyada benzin fiyatı düşerken bizde artıyor ruslardan 69 dolara alınan 1 varil benzin nasıl bu kadar pahalı anlamıyorum  
 
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