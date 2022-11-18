Araç sahiplerinin hevesi kursağında kaldı! Benzine indirimcik geliyor

Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan düşüş ile salı günü motorine 1,54 TL indirim yapılmıştı. Kasım ayının başında yapılan 1,31 liralık zamla litresi 22,68 TL’ye çıkan benzine, bu gece yarısından itibaren 75 kuruş indirimcik yapılacağı açıklandı.

Benzine 19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirimcik bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.86 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,94 satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 KASIM 2022 PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 21.94 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.86 TL

LPG litre fiyatı: 10.80 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 22.09 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.97 TL

LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 22.10 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.01 TL

LPG litre fiyatı 10.54 TL