Motorine şaka gibi indirim geliyor

Kamudanhaber'de yer alan bilgilere göre, Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87 dolar seviyesinden işlem görüyor. 2 ayın en düşük seviyesinden işlem gören Brent petrolün fiyatının düşmesi benzin ve motorine indirim anlamına geliyor.

Koç Holding’in iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri motorinde indirim için hazırlık yaptığı belirtildi.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki düşüş sebebiyle akaryakıt dağıtım firmaları son dakika değişikliği olmazsa motorinde 88 kuruş indirim yapacak.

Yarın akşam gece yarısından sonra sonra yani 24 Kasım Perşembe saat 00.01’den itibaren geçerli olacak indirimli tarife ile motorinin litresi İstanbul’un Avrupa yakasında 23.98 kuruşa inecek.

Daha yüksek indirim beklediklerini belirten araç sahipleri "Benzine iki kere indirimcik geldi. Dizel araç sahiplerini o indirimcikler de pas geçti. Biz en az 3 TL indirim bekliyorduk. Ama vermiyorlar. Zammı kepçeyle alıp, indirimi kaşıkla dağıtıyorlar. Biz sene başında olan benzin ve motorin fiyatlarına geri dönülmesini istiyoruz" dediler.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 21 lira 20 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 21 lira 19 kuruşa düştü. Benzin Ankara ve İzmir'de 21 lira 36 kuruştan depolara dolduruluyor.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 24 lira 86 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 lira 84 kuruşa satılıyor. Motorin Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 25.01 kuruştan depolara dolduruluyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde Anadolu Yakası'nda 23 lira 98 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 23 lira 96 kuruşa satılacak. Motorin Ankara'da 24 lira 09 kuruşa, İzmir'de ise 24.13 kuruştan depolara doldurulacak.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.