Benzine şaka gibi indirim geldi 

Benzine 2 gün aradan sonra bugün de 75 kuruş daha indirim yapıldı. Motorinin pas geçtiği indirim sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 21 lira 20 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 21 lira 19 kuruşa düştü. Benzin Ankara ve İzmir'de 21 lira 36 kuruştan depolara dolduruluyor.

İndirimin pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 24 lira 86 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 lira 84 kuruşa satılacak. Motorin Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 25.01 kuruştan depolara dolduruluyor.

Geçen ay benzin ile motorin arasındaki fark 8 TL sınırına dayanmıştı. Benzine yapılan indirimciklerin ardından motorinle arasındaki fark İstanbul'un Anadolu Yakası kıstas alındığında 3 lira 66 kuruşa yükseldi.

Lira lira zam yapılan benzin ve motorine kuruş kuruş indirim yapılmasına isyan eden araç sahipleri "Yeter artık. Kuruş kuruş indirerek bizim aklımızla dalga geçmesinler. Sene başında 12 lira 29 kuruş olan benzinin litresi şimdi 21 lira 20 kuruşa satılıyor. Mazotta da durum farklı değil. Bu indirim kısa süre sonra lira lira yapılacak zamla buhar olur uçar" dedi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.