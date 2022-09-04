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Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı

Trafikte otomatik egzoz denetimleri bugün itibariyle başladı. Tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL ceza kesilecek.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:41
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Araç sahipleri dikkat. Trafikte otomatik egzoz denetimleri bugün itibariyle başladı

Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi.

BİRKAÇ SANİYEDE TESPİT

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı “kilit kavşak” Kırıkkale’de de yapılmaya başladı.

Egzoz Emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.

CEZASI 2 BİN 815 TL

Egzoz muayenesi yaptırmayanlar ceza ödeyecek. Vatandaşların egzoz ölçümlerini tamamlamadan trafiğe çıkmaması gerektiği, egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturulacağı ve 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası olarak 2 bin 815 TL ceza uygulanacağı bildirildi.

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

"SİSTEM TARAMASINI YAPIYOR"

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor.

Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem Trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

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Golge Adam
4.09.2022 14:13
eee kur korumalı mevduat faizlerini ancak vatandaşın cebinden alarak ödemekten başka çareleri kalmadı hazine bomboş bir tek kaynakları kaldı T.C Vatandaşı onuda sömür dur.Bildiğin zulüm  
 
Nurettin GÜN
4.09.2022 14:05
Bankada 10 milyon lirası ve 1000 dönüm tarlası olanlardan ve sahte şirket kurup devleti tirilyonlarca zarara uğratanlardan vergi alınsa daha isabetli olurdu.  
 
Köleden farkımız yok bunların iktidarında
4.09.2022 14:01
İktidarın milleti yolmak için kullandığı en kestirme yöntem.Trafikte gezen öyle garip araçlar var ki. Trafik polisleri onları görmez nedense. Paraya sıkışılınca gelsin cezalar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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