Araç sahipleri dikkat. Zorunlu trafik sigortasında hesap değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahipleri dikkat. Zorunlu trafik sigortasında hesap değişti

Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerinde hesaplama yöntemi değişti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda uygulanacak hasar maliyet endeksi uygulamasını 2023 Aralık'ta duyurmuştu. Yeni uygulama 1 Mayıs 2024 günü ile birlikte başladı.

trafiksigortasimm.jpg

SEDDK dalgalanan ekonomik koşulları göz önüne alarak sigortalının yararının korunması ve hasar prim dengesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla maliyet hesabı uygulamasına geçti.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ DİKKATE ALINACAK

Zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde referans noktası olacak endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişiklikleri göz önüne alındıktan sonra hesaplanacak. Bu yöntemle ödenecek prim tutarında, araçların modeli, yaşı ve ikamet edilen bölgenin yanı sıra endeksi oluşturan fiyatların değişimleri de etkili olmaya başlayacak.

paranet.jpg

MAYIS AYINDA YÜZDE 3 ARTIŞ OLACAK

Hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında aylık olarak, asgari ücret artış oranının yüzde 45'i, TÜİK'in açıkladığı harcama endeksinde yer alan yedek parça ve aksesuarlarındaki fiyat artış oranının yüzde 30'u, aynı endeksteki motorlu araçlar fiyat artış oranının yüzde 15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının yüzde 10'u alınacak.

12.jpg

SEDDK'nin yayımladığı genelgede, hasar maliyet endeksine göre hesaplanan mayıs ayı prim artışı azami yüzde 3 oranında açıklandı. Böylece sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarında mayıs ayında azami yüzde 3 artış yapabilecek.

İlgili Haberler
12 şirket para dağıtacak. Bu hisselere yatırım yapan yaşadı
Doğal gaz faturası indirimi Meclis'te. 1 yıl daha uzatılacak
Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyardı: Her şey Temmuz ayını işaret ediyor
Vatandaşın dilini damağına yapıştıran zam kapıda
Son Haberler
Osayi Samuel Galatasaray taraftarıyla kavga etti Spor
Osayi Samuel Galatasaray taraftarıyla kavga etti
İstanbul'da deprem Gündem
İstanbul'da deprem
Ergin Ataman kupayı kaldırdı Spor
Ergin Ataman kupayı kaldırdı
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay suçlamalar Spor
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay suçlamalar
Galatasaray Fenerbahçe kavgasına Trabzonspor girdi Spor
Galatasaray Fenerbahçe kavgasına Trabzonspor girdi
THY ile TVF kavgasında yanan Filenin Sultanları oldu Spor
THY ile TVF kavgasında yanan Filenin Sultanları oldu