12 şirket para dağıtacak. Bu hisselere yatırım yapan yaşadı

Bu hafta 12 şirketin temettü dağıtması kesinleşirken bu hafta genel kurulları olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,, Ege Endüstri, Alarko Holding gibi şirketlerin de açıklama yapması ile bu sayının artabileceği belirtildi.
1-COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)
Coca Cola yay başına brüt 7,8626000 lira, net 7,0763400 lire kar payı ödemesi gerçekleştirecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 29 Mayıs 2024 olarak açıklandı.
2 MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)
Migros 2023 yılı karından pay başına brüt 6,9040087 lira, net 6,2136078 lira kar payı ödemesi yapacak. Kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs olarak açıklandı.
3-ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)
Anadolu Efes pay başına brüt 2,3500000 lira, net olarak 2,1150000 lira temettü verecek. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi 30 Mayıs olarak açıklandı.
4- AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
AG Anadolu Grubu pay başına brüt 2,8743358 lira, net 2,5869022 lira temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs, ödeme tarihiyse 31 Mayıs olarak açıklandı.
5 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)
Anadolu Isuzu, pay başına brüt 1,9841269 lira, net 1,7857142 lira ödeyecek. Kesinleşen hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olacak.
6 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)
Avrupakent pay başına net 0,7000000 lira 2. taksit temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs, ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2024 olarak açıklandı.
7 -İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN)
İş Yatırım pay başına brüt 1,0666666 lira, net 0,9599999 lira temettü verecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihiyse 31 Mayıs 2024 olarak açıklandı.
8 -YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA)
YÜNYA, pay başına brüt 3,9456105 lira, net 3,5510494 lira temettü verecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024, ödeme tarihiyse 3 Haziran 2024 olarak açıklandı.
9- BÜYÜK ŞEFLER (BIGCH)
Pay başına brüt 0,6378504 lira, net 0,5740653 lira temettü verecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 4 Haziran 2024 olarak açıklandı.
10 -GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)
Gentaş, pay başına brüt 0,1666666 lira, net 0,1499999 lira temettü verecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 4 Haziran 2024 olarak belirlendi.
11 -TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)
Pay başına brüt 0,3000000 lira, net 0,2700000 lira temettü verecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi 4 Haziran olarak açıklandı.
12- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)
Pay başına brüt 0,7181998 lira, net 0,6463798 lira temettü verecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 4 Haziran olarak duyuruldu.