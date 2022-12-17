Motorinde bugün neler oldu neler

Hükümet tüm dünyada fiyatı düşen benzin ve motorine zam yapmaya devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarına girmeden önce fiyat tabelasına bakmaktan boyunlarının ağrıdığını söyleyen sürücüler "Brent petrol 130 doları gördüğünde mazot 30 TL'ye satılıyordu. Brent petrolün varil fiyatı şu an 81,21 dolar. 1 dolar zam yapılsa hükümet fırsat bu fırsat diyerek o da zammı pompa fiyatlarına yansıtıyor. Sağılacak inekten farkımız yok" diyerek zamlara isyan ettiler.

Dün 1 lira 7 kuruşluk zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 18 lira 50 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 18 lira 49 kuruşa, Ankara'da 18 lira 71 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 70 kuruşa yükselmişti.

Bugün 1 lira 70 kuruş zam yapılan motorun ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 82 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 22 lira 80 kuruşa satılıyor. Motorin Ankara'da 22 lira 98 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 08 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.