17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Motorinde bugün neler oldu neler

Benzine dün 1 lira 7 kuruş, motorine de bugün 1 lira 70 kuruş zam yapıldı. Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18 lira 50 kuruşa, motorin ise 22 lira 82 kuruşa yükseldi. Sürücüler zamlara isyan ederek "Bizimle resmen dalga geçiyorlar" dedi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 07:21
Takip Et

Araç sahipleri şok yaşayacak. Motorinde bugün neler oldu neler

Motorinde bugün neler oldu neler
+
Aa
-

Hükümet tüm dünyada fiyatı düşen benzin ve motorine zam yapmaya devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarına girmeden önce fiyat tabelasına bakmaktan boyunlarının ağrıdığını söyleyen sürücüler "Brent petrol 130 doları gördüğünde mazot 30 TL'ye satılıyordu. Brent petrolün varil fiyatı şu an 81,21 dolar. 1 dolar zam yapılsa hükümet fırsat bu fırsat diyerek o da zammı pompa fiyatlarına yansıtıyor. Sağılacak inekten farkımız yok" diyerek zamlara isyan ettiler.

Dün 1 lira 7 kuruşluk zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 18 lira 50 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 18 lira 49 kuruşa, Ankara'da 18 lira 71 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 70 kuruşa yükselmişti.

Bugün 1 lira 70 kuruş zam yapılan motorun ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 82 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 22 lira 80 kuruşa satılıyor. Motorin Ankara'da 22 lira 98 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 08 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
4
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
5
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
6
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿İETT 700 otobüs şoförü alacak
﻿İETT 700 otobüs şoförü alacak
﻿İETT 700 otobüs şoförü alacak
﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak
﻿Merkez Efendi SYDV işçi alacak
﻿Merkez Efendi SYDV işçi alacak
﻿Merkez Efendi SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.