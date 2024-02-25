Araç satışı anlaşmazlığı cinayetinde flaş gelişme

Kaynak: DHA
Araç satışı anlaşmazlığı cinayetinde flaş gelişme
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen Fırat Yurteri cinayetiyle ilgili olarak Manisa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Önceki gün, Karabağlar ilçesinde Yaşar Kemal Mahallesi'nde yaşanan olayda, Fırat Yurteri ile A.Ö. arasında araç satışıyla ilgili bir anlaşmazlık başladı. Tartışma hızla büyüyerek sokak ortasında bir çatışmaya dönüştü. A.Ö., belinde taşıdığı silahı çıkararak kaçmaya çalışan Yurteri'ye ateş etti. Olayda, Fırat Yurteri sırtına isabet eden dört kurşunla ağır yaralandı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli A.Ö. ile ona yardım eden İ.Ö. ve B.Ö.'nün, Yurteri'nin arabasıyla kaçtığı tespit edildi. Daha sonra aracı değiştirerek Manisa istikametine doğru yola çıktıkları belirlendi. Ayrıca, suç aleti olarak kullanılan tabancanın İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir araziye atıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, şüpheliler dün Manisa'nın kırsal Demirci Mahallesi'nde yakalandı. A.Ö.'nün, araç parasını ödemediği için çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediği öne sürüldü.

İzmir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ö. ve B.Ö. tutuklanırken, İ.Ö. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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