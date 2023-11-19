Aracı kurşunlayıp 2 kişiyi darp ettiler. Kovalamaca sonucu yakalandılar

Denizli'de seyir halindeki lüks araç, aynı yönde ilerleyen başka bir araçtan kurşunlandı. Durmak zorunda kalan araçtan indirdikleri iki kişiyi döverek hastanelik eden şüphelilerden ikisi, kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aracı kurşunlayıp 2 kişiyi darp ettiler. Kovalamaca sonucu yakalandılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde 20 AFK 488 plakalı otomobil ile seyir halinde olan üç şüpheli, bir süre takip ettikleri 20 AFK 10 plakalı lüks aracın yanına yaklaşarak rastgele ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan lüks araç, 100 metre sonra yol kenarında durmak zorunda kaldı.

Araçtan indirdikleri iki kişiyi döverek hastanelik eden üç saldırgan, kullandıkları otomobil ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırganların kullandığı aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, sıkı bir takip başlattı. Saldırganlardan ikisi yaşanan kovalamaca sonucu Acıpayam Bulvarı'nda durdurulan araçta kıskıvrak yakalandı. Kurşunlama ve darp suçuna karışan O.Z. ile S.G. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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