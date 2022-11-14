Aracın her yerinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde takibe aldıkları hafif ticari aracı durdurdu.
Durdurulan araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın kaputu açıldığında motor kısmında, torpidoda, koltuğun altında, yedek lastiğin içerisinde uyuşturucu dolu paketler çıktı.
32 kilo skunk ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. (AA)
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