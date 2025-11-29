Show TV’nin üç sezondur ekranlarda olan dizisi ‘Bahar’ın yayın günü değişti. Salı günleri izleyicisiyle buluşan dizi, 7 Aralık’tan itibaren yeni gününde yeni bölümleriyle artık Pazar akşamları yayınlanacak.

Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı dizi, ekran yolculuğuna başladığı haftadan bu yana kendi gününde hatırı sayılır bir kitle oluşturdu. Bundan dolayı üç sezondur varlığını sürdürüyor. Yarın akşam (Pazar), ‘Bereketli Topraklar’ ekran ömrünü tamamlıyor. Yerine ‘Bahar’ gelecek. Bana göre, ‘Rüya Gibi’nin Salı’ya alınıp ‘Bahar’ın Pazar’a çekilmesi yanlış bir tercih olmuş. Yıllardır ekranda olan ‘Teşkilat’, istikrarlı gidişatını sürdüren ‘Sahtekârlar’, son haftalarda pek de içi açıcı reytingleri olmasa da ‘Çarpıntı’ ve sevilen yarışma programı ‘MasterChef Türkiye’ karşısında işi pek de kolay değil. ‘Bahar’, eski günündeki reytingleri alabilir mi? Pek zannetmiyorum. Çünkü, gün değişikleri pek hayra alamet değildir.

‘Bahar’ın yeni gününde yolu açık, reytingi bol olsun.

‘Sana Ait’ albümü turnesi devam ediyor

Alternatif pop müziğin en başarılı gruplarından Madrigal, büyük ilgi gören yeni albümleri ‘Sana Ait’ ile Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor.

Grup, yoğun ilgi gören konserlerinin ardından Aralık ayında da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Madrigal, sahne performansındaki enerjisi ile izleyenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Grup, Türkiye’nin farklı şehirlerinde vereceği Aralık ayı konserlerinde sevenlerine hem albüm şarkılarından hem de sevilen hitlerinden oluşan özel bir repertuar sunacak.

Madrigal, 6 Aralık’ta İzmir’de, 13 Aralık’ta Denizli’de, 14 Aralık’ta Ankara’da, 19 Aralık’ta Eskişehir’de, 21 Aralık’ta Malatya’da ve 26 Aralık’ta İstanbul’da sahne alacak.

Tansu Kırcı’nın Taşın Belleği Sergisi açıldı

Ressam Tansu Kırcı’nın mekân, bellek ve kimlik arasındaki ilişkiyi irdelediği ilk kişisel sergisi ‘Taşın Belleği’, Haliç Sanat 1’de açıldı.

Mekân algısı ve taşa bakışı, çocuk yaşta tanık olduğu 17 Ağustos 1999 depremi tarafından belirleyici biçimde şekillenen sanatçının eserlerinde merdiven, kapı ve koridor gibi geçiş formları, bireyin kendini tanıma sürecinin ve varoluşun sürekli dönüşen doğasının metaforları olarak beliriyor. Tansu Kırcı, taşı yalnızca biçim verilen bir malzeme değil, coğrafyanın kolektif belleğini taşıyan bir tanık olarak ele alıyor.

Sanatseverlere, ‘Bir toplum, unuttuğu taşların ağırlığını ne kadar taşıyabilir?’ sorusunu yönelten sergi, Haliç Sanat 1’de 15 Şubat 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.