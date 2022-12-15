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Çılgın taraftar Messi'yi izlemek için belediye otobüsünü çaldı

Futbol tutkusu hapisaneye düşürdü. Arjantin'de bir futbolsever Hırvatistan'la oynanacak yarı final maçına yetişebilmek için 440 numaralı hatta çalışan belediye otobüsünü içindeki yolcularıyla birlikte kaçırdı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:59
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Arajantin Hırvatistan maçına yetişmek için belediye otobüsünü kaçırdı

Çılgın taraftar Messi'yi izlemek için belediye otobüsünü çaldı
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Arjantin basınına bomba gibi düşen olay salı günü yaşandı.

Arjantinli futbol tutkunu Dünya Kupası maçına yetişmek için işinden erkenden ayrıldı.

440 numaralı hattaki belediye otobüsüne binen soyadının Carrion olduğu açıklanan futbolsever Arjantin Hırvatistan maçı için bir an evvel eve gitmek istedi.

Buenos Aires caddelerindeki trafik nedeniyle ilerlemek zorlanan otobüsün şoförü, yol üzerindeki büfeden bir şeyler almak için durduğu sırada heyecanlı taraftar kapıları kapatarak direksiyonun başına geçti.

4 KM OTOBÜSÜ KULLANDI

Carrion sıkışık trafikte ara yollara girerek tam 4 km boyunca içerisinde yolcular bulunan otobusü evine doğru sürdü.

Bu sırada yolcular büyük panik yaşadı.

Daha fazla gidemeyeceğini anlayan taraftar otobüsü cadde kenarında bırakarak kalan yolu yürüyerek gitti.

Otobüs şoförünün polise şikayeti üzerine evinde gözaltına alınan Carrion hapse gönderildi.

 

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