Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda final pazar günü Arjantin'le Fransa arasında oynanacak.

Herkes bu maçta Messi-Mbappe mücadelesini beklerken, Arjantinlileri şoke eden bir gelişme yaşandı.

Arjantin'in Hırvatistan ile oynadığı maçta bir pozisyonda sakatlanan, buna rağmen 90 dakikayı tamamlayan Messi'den şoke eden bir haber geldi.

Arjantin Milli Takımı'nın bugün yaptığı antrenmana Messi sakatlığı nedeniyle katılamadı.

Messi'nin sol arka adalesinden sakat olduğu belirtilirken, maça kadar dinlendirileceği ifade edildi.

Ancak Messi'nin oynayıp oynayamayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.