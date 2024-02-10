Herkes 'Süleyman Seba mı' dedi. Fotoğrafa dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ömerli’yi ziyaret etti, İSKİ açılışına katıldı. İmamoğlu vatandaşlarla bir araya geldi. İBB Başkanı Cuma Namazını Kayışdağı’ndaki İmam Hüseyin Camii’nde kıldı. Çıkışta İmamoğlu’nu vatandaşlar bekliyordu. Kadınlarla konuştu. ANKA Haber Ajansı’nın servis ettiği bir fotoğraf ise dikkat çekti. Çünkü o fotoğrafı görenler kendilerini aaa demekten kendini alamayacak.

Kim bu adam sorusunu yönelttik ama herkesin vereceği cevap belli. Fotoğraftaki yaşlı, elinde bastonu bulunan adamın ismini bilmiyoruz. Herkesin verdiği cevabı duyar gibiyiz…13 Ağustos 2014’te vefat eden Beşiktaş’ın Efsane Başkanı Süleyman Seba'ya 'ne kadar benziyor' diyecek. Fotoğrafa bakan ilk bunu söyledi. Belli ki İmamoğlu da o benzerliği gördü ve Beşiktaş’ın efsane Başkanı Başkanı Süleyman Seba’ya benzerliği dikkat çeken adama sarıldı.