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Arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismi Kocaeli'de yaşatılacak

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşa edilen hayvan rehabilitasyon merkezine, Meksika arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun ismi verildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 23:31
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Arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismi Kocaeli'de yaşatılacak

Arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismi Kocaeli'de yaşatılacak
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpekler, hassas burunlarıyla tespit ettikleri hayatların enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.

Adıyaman'a gelen Meksika ekibinin çalışmalar sırasında rahatsızlanarak ölen köpeği Proteo'nun adı, Başiskele Belediyesince yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkezin yeni bittiğini belirterek, "Meksika'ya uzun yıllar hizmet etmiş Proteo'nun ismini merkezimize verdik. Proteo'nun ismi yıllar boyunca bu merkezde anılacak" ifadesini kullandı. (AA)

Fotoğraf: AA

Arama kurtarma köpeği Proteonun ismi Kocaelide yaşatılacak

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