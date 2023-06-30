Arap olduğunu söyleyen genç kızdan ibretlik sözler. Türkler Araplaşmaya neden meraklı anlamıyorum

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın politikaları sonucu ülkemizde yaşanan kontrolsüz Araplaşma yurdun dört yanında etkisini göstermeye devam ediyor.

Son dönemde hem Suriyeliler konusunda hem iktidarın Arap coğrafyasıyla olağanüstü trafiğiyle hem de Arap turist konusundaki artış nedeniyle Türkiye Arap nüfusunun yoğun etkisi altında kalıyor.

Yerel esnaf ise Türkçeyi ve Türk lirasını bırakıp Arapça ve Suudi Arabistan ya da Katar’ın resmi para birimlerini kabul ederek satışlar yapması son dönemde tartışılıyordu.

Konuyla ilgili Kendine Muhabir YouTube kanalında konuşan bir kadının sözleri gündem oldu.

“TÜRK HALKI NEDEN ARAPLAŞMAYA BU KADAR MERAKLI ANLAMIYORUM”

Arap olduğunu söyleyen kadının işte ibretlik sözleri:

Atatürk'e yapılan en büyük şey bu biliyor musunuz. Benim vicdanım çok acıyor ya. Atatürk'ün Araplaşmayalım diye.. ben Arabım arkadaş. Ben Arapçaya bu kadar sahip çıkmazken Araplara bu kadar sahip çıkmazken bu Türk halkı neden Araplaşmaya bu kadar meraklı anlamıyorum, kafam almıyor benim.

Yani Atatürk gibi bir lider var, vardı başımızda halen de var adam öldü yıllarca halen onun kahrını çekiyorlar, halen kıskançlıklar peşindeler de silemeyecekler o ayrı bir konu zaten ama Atatürk gibi bir liderin yarattığı Türkiye'de Türklükle yani dünya bizim önümüzde diz çökerken şu an biz adamlara çok özür dileyerek söylüyorum köpek oluyoruz ya. Biz onlara hizmet ediyoruz zamanında yani garsonun ayağı tökezleyince Türkler eğilmez uşaklığa alışık değil diyen Ata'nın torunları şimdi Araplara hizmet ediyor.

“TÜRK PARASININ ÜZERİNDEKİ DEĞERLİ TEK ŞEY ATATÜRK”

Araplar burada köpek gibi davranıyor bize halka ama hiç kimse burada sesini çıkartamıyor neden para bu kadar basit. Paranın değeri bu yani. Türk parasının üstündeki tek değerli şey Atatürk maalesef şu an.

ARAPÇA TABELALAR ÇOĞALIYOR

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanında Arapça ilanlar, tabelalar gittikçe çoğalıyor. Dükkanlarda, havalimanlarında, sokaklarda hatta bilbordlarda Arapça tabelalar ve ilanlar görülmüştü. Hatta Trabzon’da bir esnaf Arap gibi giyinerek müşteri çekmeye çalışmıştı.

Yine Trabzon Havalimanı’nın iç hatlar bölümünde bile Türkçe tabela bulmak imkansız hale geldi.