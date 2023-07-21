Herkes bu Arap kızı konuşuyor. Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz

İktidarın açık kapı politikası sebebiyle ülkemize kontrolsüz şekilde Suriyeliler ve Afganlar giriyor.

Hükümet tarafında hem Suriyeliler konusunun hem de Arap coğrafyasının fazlasıyla önemsenmesi ve trafiği, hem de Arap turist konusundaki artış nedeniyle Türkiye’deki Arap nüfusunu artırıyor.

Türk esnaflarının Türkçeyi ve Türk lirasını bırakıp Arapça ve Suudi Arabistan ya da Katar’ın resmi para birimleriyle satışı da son dönemde oldukça tartışılıyor.

Konuyla ilgili Kendine Muhabir YouTube kanalında konuşan bir kadının sözleri gündem oldu.

“AYAĞI TÖKEZLEYİNCE ‘TÜRKLER EĞİLMEZ UŞAKLIĞA ALIŞIK DEĞİL’ DİYEN ATA'NIN TORUNLARI ŞİMDİ ARAPLARA HİZMET EDİYOR “

Arap olduğunu söyleyen kadının işte ibretlik sözleri:

Atatürk'e yapılan en büyük şey bu biliyor musunuz. Benim vicdanım çok acıyor ya. Atatürk'ün Araplaşmayalım diye.. Ben Arabım arkadaş. Ben Arapçaya bu kadar sahip çıkmazken Araplara bu kadar sahip çıkmazken bu Türk halkı neden Araplaşmaya bu kadar meraklı anlamıyorum, kafam almıyor benim.

Yani Atatürk gibi bir lider var, vardı başımızda halen de var adam öldü yıllarca halen onun kahrını çekiyorlar, halen kıskançlıklar peşindeler de silemeyecekler o ayrı bir konu zaten ama Atatürk gibi bir liderin yarattığı Türkiye'de Türklükle yani dünya bizim önümüzde diz çökerken şu an biz adamlara çok özür dileyerek söylüyorum köpek oluyoruz ya. Biz onlara hizmet ediyoruz zamanında yani garsonun ayağı tökezleyince Türkler eğilmez uşaklığa alışık değil diyen Ata'nın torunları şimdi Araplara hizmet ediyor.

“TÜRK PARASININ ÜZERİNDEKİ DEĞERLİ TEK ŞEY ATATÜRK”

Araplar burada köpek gibi davranıyor bize halka ama hiç kimse burada sesini çıkartamıyor neden para bu kadar basit. Paranın değeri bu yani. Türk parasının üstündeki tek değerli şey Atatürk maalesef şu an.