Arap turist sayısı artacak. Bir ülkeye daha vize şartı kaldırılıyor

Türkiye, geçtiğimiz yıl 130 bin turistin geldiği Umman’a vize şartını kaldırmaya hazırlanıyor. Böylece Arap turist sayısı daha da artacak.

Arap turist sayısı artacak. Bir ülkeye daha vize şartı kaldırılıyor

Türkiye son yıllarda özellikle Arap dünyasından gelen turistlerin gözbebeği olmuş durumda. Bu sebeple, Umman Krallığı’na da vizeyi kaldırmayı planlıyor.

2024’E KADAR VİZESİZ GİRİŞ ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Türkiye’nin Umman Büyükelçisi bu durumu dile getirdi. Türkiye’ye geçen yıl 130 binden fazla Ummanlı turistin geldiğini söyleyen Büyükelçi Muhammet Hekimoğlu, en geç 2024 yılına kadar Ummanlıların Türkiye’ye vizesiz girebileceğini dile getirdi.

Türkiye'deki Ummanlı turist sayısının sürekli arttığını belirten Türk büyükelçi, iki ülke arasındaki turizm bağlarını güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

UMMAN İLE İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Umman ve Türkiye'nin ticaret hacminin 2017'den bu yana arttığını ve 2022'de yaklaşık 2 milyar ABD dolarına ulaştığını söyleyen Hekimoğlu, “Umman'ın ithalatı 1,58 milyar ABD doları, ihracatı ise 465 milyon ABD doları olarak gerçekleşti” dedi.

Umman’daki Duqm kentinde bulunan Özel Ekonomik Bölgesi'nde (SEZAD) bir Türk sanayi bölgesi kurmak için çalıştıklarını vurgulayan Hekimoğlu, böyle bir tesisin her iki ülkenin ekonomisini destekleyeceğini ve ikili ilişkilerin gelişimini önemli ölçüde etkileyeceğini öne sürdü. Türkiye; Katar, Ürdün, Kuveyt, Lübnan gibi ülkelere vize uygulamıyor.

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