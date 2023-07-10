DP’li İlay Aksoy Suriye ‘vizesini’ anlattı: Onlar beyanı esas bir şekilde gelebiliyorken biz vize işlemine tabiyiz

Türkiye'de sığınmacı ve kaçak krizi büyürken, konuyu yakından takip eden DP Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “iç savaşın devam ettiği” söylenen Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Şam’daki gündelik yaşamdan görüntüleri aktaran Aksoy, Suriye’ye girişte istenilen vize ve ülkeye giriş hakkında bilgiler paylaştı.

2009 YILINDA KALDIRILMIŞTI

Suriye’de kaldığı süreçte paylaştığı videolar ile sosyal medyanın gündemine oturan İlay Aksoy, Suriye’ye girişin detaylarını aktardı. Türkiye ve Suriye 2009 yılında vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldırma kararı alınmasının ardından vize uygulamasının 2016 yılında tekrar uygulamaya koyulmasına dikkat çeken Aksoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“VİZEYİ İSTANBUL’DA BULUNAN SURİYE ARAP CUMHURİYETİ KONSOLOSLUĞU'NDAN ALABİLİRSİNİZ”

“İlk adım ülkeye giriş amacınızı belirten vize başvurusu yapmak. Başvuru sebebi dışına çıkma tehlikesi görünürse vize verilmez, verildiyse bile iptal edilir. Vizeyi İstanbul’da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Konsolosluğu'ndan alabilirsiniz veya Suriye’ye tur yapan turizm şirketleri sizin adınıza çıkartabilir. Burada seyahat amacınız çok önemli. Ben turist vizesi aldım ve turist olarak süremi geçirdiğim için sorun olmadı.

“SURİYE SINIRINDA $30 VİZE ÜCRETİ ALINIYOR”

Ürdün veya Lübnan’a uçakla gidip sonra araçla Suriye’ye giriş yapıyorsunuz. Lübnan ve Suriye arası sürekli gidip gelen ve aktarma hizmeti veren özel taksiler var. Bu yol yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Suriye sınırında pasaport kontrolü yapılıyor ve $30 vize ücreti alınıyor.”