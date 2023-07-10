DP’li İlay Aksoy Suriye ‘vizesini’ anlattı: Onlar beyanı esas bir şekilde gelebiliyorken biz vize işlemine tabiyiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Aksoy, Türkiye'den Suriye’nin başkentine gidişi sırasında uygulanan prosedürleri anlattı.

DP’li İlay Aksoy Suriye ‘vizesini’ anlattı: Onlar beyanı esas bir şekilde gelebiliyorken biz vize işlemine tabiyiz

Türkiye'de sığınmacı ve kaçak krizi büyürken, konuyu yakından takip eden DP Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “iç savaşın devam ettiği” söylenen Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Şam’daki gündelik yaşamdan görüntüleri aktaran Aksoy, Suriye’ye girişte istenilen vize ve ülkeye giriş hakkında bilgiler paylaştı.

2009 YILINDA KALDIRILMIŞTI

Suriye’de kaldığı süreçte paylaştığı videolar ile sosyal medyanın gündemine oturan İlay Aksoy, Suriye’ye girişin detaylarını aktardı. Türkiye ve Suriye 2009 yılında vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldırma kararı alınmasının ardından vize uygulamasının 2016 yılında tekrar uygulamaya koyulmasına dikkat çeken Aksoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“VİZEYİ İSTANBUL’DA BULUNAN SURİYE ARAP CUMHURİYETİ KONSOLOSLUĞU'NDAN ALABİLİRSİNİZ”

“İlk adım ülkeye giriş amacınızı belirten vize başvurusu yapmak. Başvuru sebebi dışına çıkma tehlikesi görünürse vize verilmez, verildiyse bile iptal edilir. Vizeyi İstanbul’da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Konsolosluğu'ndan alabilirsiniz veya Suriye’ye tur yapan turizm şirketleri sizin adınıza çıkartabilir. Burada seyahat amacınız çok önemli. Ben turist vizesi aldım ve turist olarak süremi geçirdiğim için sorun olmadı.

“SURİYE SINIRINDA $30 VİZE ÜCRETİ ALINIYOR”

Ürdün veya Lübnan’a uçakla gidip sonra araçla Suriye’ye giriş yapıyorsunuz. Lübnan ve Suriye arası sürekli gidip gelen ve aktarma hizmeti veren özel taksiler var. Bu yol yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Suriye sınırında pasaport kontrolü yapılıyor ve $30 vize ücreti alınıyor.”

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi. Kulübünden açıklama geldi Spor
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi. Kulübünden açıklama geldi
Yaz Şarkısı 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yaz Şarkısı 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman?
3 gündür kayıptı, ormanda bulundu Güncel
3 gündür kayıptı, ormanda bulundu
Öyle bir vergi var ki üretenden daha çok kazandırıyor Ekonomi
Öyle bir vergi var ki üretenden daha çok kazandırıyor
Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu Güncel
Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu
Vermem Seni Ellere 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Vermem Seni Ellere 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?
Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek Güncel
Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek