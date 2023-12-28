Futbol efsanesi Beckenbauer iyiye gitmiyor. Kardeşi son durumunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Futbol efsanesi Beckenbauer iyiye gitmiyor. Kardeşi son durumunu açıkladı
“İmparator” lakaplı Franz Beckenbauer'in sağlığıyla ilgili endişeler devam ediyor.

78 yaşındaki futbol efsanesinin kardeşi Walter Beckenbauer, ARD'nin yeni belgeseli “Beckenbauer”de Bayernli eski yıldızın son durumunu anlattı.

Walter Beckenbauer, “Şimdi onun iyi olduğunu söylersem yalan söylemiş olurum ve yalan söylemekten hoşlanmam. Kendini iyi hissetmiyor. Sürekli bir iniş çıkış var" diyerek Beckenbauer'in durumunu aktardı.

Yıldız ismin kardeşi Franz son yıllarda kamuoyunun gözünden büyük ölçüde çekildi ve Avusturya'da yaşıyor.

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Ağustos ayında de Lothar Matthaus ve ünlü antrenör Christoph Daum, Beckenbauer'in mevcut sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

RTL'e konuşan Lothar, “Ona sağlık diliyoruz, enerjisiyle yeniden eski haline dönmesini diliyoruz. Elbette tekrar iyileşmesini umuyoruz. Franz her zaman sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu söylerdi. Şu anda bu özelliğe sahip değil" dedi.

Matthäus şöyle devam etti: Sağlığı iyi gitmiyor. Tabii ki işlerin diğer yönde gitmesini umuyoruz.

Daum, Beckenbauer'in eşi Heidi ile sürekli iletişim halinde ve onunla fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

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Beckenbauer bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 2022'de "Bunte" dergisine verdiği röportajda şunları söyledi:

"Bir gözümde sözde oküler enfarktüs vardı. Ne yazık ki artık sağ tarafta hiçbir şey göremiyorum. Bunu halledebilirim. Ve kalbime dikkat etmeliyim."

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