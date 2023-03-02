Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Arda Güler gelişmesi

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Dün, gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmayan Arda Güler ise bugün gerçekleşen idmanda yer aldı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.