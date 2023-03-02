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Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Arda Güler gelişmesi

Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 18:00
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Arda Güler gelişmesi. Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Arda Güler gelişmesi
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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. 

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. 

Dün, gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmayan Arda Güler ise bugün gerçekleşen idmanda yer aldı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

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