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Fenerbahçe taraftarına basketbol yasağı! Salona da alınmayacaklar

Hükümet istifa protestoları nedeniyle Kayserispor tribünlerine alınmayan Fenerbahçe taraftarına bir kötü haber de basketboldan geldi. Sarı - Lacivertlilerin cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Melikgazi Kayseri Basketbol maçında salonda Fenerbahçe tarftarı alınmayacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:33
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Fenerbahçe taraftarı Kayseri'de salona da alınmayacak

Fenerbahçe taraftarına basketbol yasağı! Salona da alınmayacaklar
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Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu 19. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Deprem nedeniyle ertelenen maçlara Kayseri temsilcisi Fenerbahçe maçı ile start verilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2022-2023 yılı için uyguladığı deplasman takımı seyirci yasağı, Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliği yaptığı diğer maçlarda uygulandığı gibi bu haftaki müsabakada da uygulanmaya devam edecek.
Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe maçı, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda 4 Mart tarihinde saat 16.00'da başlayacak.

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