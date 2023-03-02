Milleti fişlemeyin! İstifa edin: İYİ Partili Erdem'den 'Hükümet istifa' cezasına kontra tweet

Konyaspor maçında Fenerbahçe tribünlerinden başlayan "Hükümet istifa" protestoları sonrası tribünden men cezaları dün akşam tebliğ edilmeye başlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Hasan Doğan sosyal medya hesabı Twitter'dan tebligatların birini paylaşarak olayı doğruladı.

Doğan paylaşımında şunları söyledi: “Tribünlerin özelliği her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama hükümet istifa tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gitmeye başlamış.”

İYİ PARTİLİ ERDEM'DEN ÇOK SERT TWEET

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de cezaya sert tepki gösterdi. Erdem twitterdan "Milleti FİŞLEMEYİN, İSTİFA edin! Hükümet istifa" paylaşımı yaparak tribünden men cezasının fişleme olduğunu belirtti.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN 'SİNİRLERİM BOZULDU'

Tribünden 'hükümet istifa' sloganı atan taraftarlar için verilen müsabakalardan men cezası ve maç saatinde karakola gidip imza atmaları gerektiği yönündeki karara Şahan Gökbakar esprili bir şekilde tepki gösterdi.

Demokratik bir ülkede, insanların özgür düşüncelerini belirtmelerini farklı kalıplara sokarak cezalandırmaya çalışan zihniyeti yaptığı paylaşımla eleştiren Şahan Gökbakar taraftarlara uygulanan cezayı şu sözlerle ti ye aldı: "Hükümet istifa" diye bağıran taraftarlar tek tek tespit edilip, "hakaret" gerekçesiyle müsabakalardan men ediliyor. Bir de "amirim maça gitmedim, vallaha!" diye maç saatinde karakola gitmeleri lazımmış. Sinirlerim bozuldu!"



