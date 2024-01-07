Arda Güler ilk kez sahaya çıktı. 59 dakikada şov yaptı! Mirza Şeker yazdı

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Arda Güler ilk kez sahaya çıktı. 59 dakikada şov yaptı! Mirza Şeker yazdı
Mirza Şeker, milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'le ilk kez sahaya çıktığı Arandina-Real Madrid maçını değerlendirdi.

Beklediğimiz gün geldi.
Milli yıldızımız Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid'in Arandina ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.
Sakatlıklarla boğuştu, Ancelotti henüz hazır değil dedi, bir sakatlık daha geçirdi, Mallorca maçında kadroya alındığında süre bekledik ama Ancelotti ona süre vermedi.
Ve nihayet Arda bu maça 11'de çıktı.
Tüm herkes gibi benim de odak noktam Arda'nın nasıl oynayacağıydı.
Çok istekli başladı Arda maça. Sürekli savunmaya gelerek top aldı, top dağıttı.
İlk 11 kadrosunda kanat tarafında yazıldı Arda ancak onu genelde merkeze daha yakın bir pozisyonda gördük.
14. dakikada Arda, topa çok iyi hareketlendi, şutunu çekti ve kaleci Adrian geçit vermedi. Az daha Real Madrid kariyerindeki ilk golünü izleyecektik.
Ön planda olmak istemesi ve her topta kendini göstermesi, gelecek adına çok iyi hareketler.
DİREK!!!
19. dakikada Real Madrid frikik kazandı. Dani Ceballos ile frikik yarışına giren Arda, topun başına geçti.
Harika bir vuruş çıkaran Arda'nın şutu direkte patladı. Tüm izleyenler elini başının üstüne götürmüştür eminim.
İlk yarı 0-0 sona erdi. Arda Güler sahanın en iyisi olurken, Arandina ilk yarının son 10 dakikasında daha etkiliydi.
Real Madrid ritmini kaybetti ve golü bulamadı.
JOSELU PENALTIDAN ATTI!
54. dakikada penaltı kazanan Real Madrid'de topun başına Joselu geçti. Düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayan Joselu, takımını öne geçirdi.
2 DAKİKADA 2 GOL!
Bu golün hemen 1 dakika sonrasında ise sahneye Brahim Diaz çıktı. Üst üste gelen goller Madrid'i rahatlattı.
ANCELOTTI ARDA'YI 59'DA OYUNDAN ALDI!
Arda Güler, 59. dakikada oyundan çıktı. Yerini Valverde'ye bırakan Arda, ilk maçında harikalar yarattı.
Her türlü sorumluluğu almak isteyen Arda, Ancelotti'ye ben buradayım mesajını da vermiş oldu.
Umarım devamı da gelecektir. Maç eksiğine rağmen iyi oynadı.
RODRYGO ATTI SKOR 3-0 OLDU
Maçın son dakikalarında Real Madrid, Rodrygo ile farkı 3'e çıkardı.

ARANDINA MAÇI KAZANMIŞ GİBİ SEVİNDİ!

Maçın son anında Arandina, 90+3'te Nacho'nun kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e getirirken, tribünler büyük sevinç yaşadı.

Bu gol maçın sonucunu belirledi ve mücadele 3-1 sona erdi.

Arda'nın güzel oynadığı bir maçı geride bıraktık.

Arda Güler, as takımda oynayan diğer futbolcularla birlikte çok iyi işler yapabilir.
Bravo Arda, yolun açık olsun...

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