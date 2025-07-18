Arda Güler resmen veda etti!

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Arda Güler resmen veda etti!

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, beyazlılardaki 10 yıllık kariyerine son vermeye hazırlanan Lucas Vazquez'e sosyal medya üzerinden veda etti. Arda Güler, paylaşımında İspanyol oyuncuya adeta methiyeler düzdü.

İspanyol devi Real Madrid, 10 yıldır formasını terleten 34 yaşındaki Lucas Vazquez'e veda ediyor. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, tecrübeli futbolcuya veda mesajı yayınladı.

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ARDA GÜLER'DEN LUCAS VAZQUEZ'E VEDA!

Milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ''İnanılmaz bir oyuncu ve aynı zamanda inanılmaz bir karakter. Senin gibi bir efsaneyle oynamak bir onurdu. Madrid için yaptığı tüm hatıralar ve her şey için teşekkür ederim. İyi şanslar ve her şey gönlünce olsun Lucas! Seni özleyeceğim.'' ifadelerine yer verdi.

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İşte o paylaşım;

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