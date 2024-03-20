Arda Güler şok oldu

Kaynak: AA
Arda Güler şok oldu
Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, sol dizindeki uzun süreli sakatlığın iyileşmesinin ardından, bugün yapılan antrenmanda sağ dizinden yaralandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Courtois bugünkü antrenman sırasında sakatlık geçirdi ve sağ diz menisküsünde yırtık olduğu belirlendi. Belçikalı kaleci, geçtiğimiz Ağustos ayında sol diz çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle operasyon geçirmiş ve yaklaşık yedi aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından son iki haftadır takım antrenmanlarına katılmaya başlamıştı.

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, en son yaptığı basın toplantısında Courtois'in formda olduğunu ve takıma geri dönebileceğini ifade etmişti.

Ancak İspanyol medyası, 31 yaşındaki Courtois'in yeni sakatlığı sebebiyle tekrar ameliyat olması gerektiğini ve sezonu kapattığını öne sürdü.

ARDA GÜLER ŞAŞIRDI

Courtois'in takım arkadaşı Arda Güler de yıldız futbolcunu sakatlığıyla şok yaşadı.

Başarılı kalecinin tedavisine başlandı.

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