Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!

Real Madrid'de bu sezon performansıyla göze çarpan Arda Güler için takımda sıcak saatler yaşanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, LaLiga'da oynanacak olan Villarreal maçı öncesi Arda Güler ve arkadaşları hakkında zor bir karar vermek zorunda.

Real Madrid'in derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçın yankıları sürüyor. Başkent ekibinde teknik direktör Xabi Alonso ideal ilk 11'ini bulmakta büyük bir zorluk yaşıyor. Milli ara öncesi bu hafta sonu Santiago Bernabeu'da Villarreal'i konuk edecek Real Madrid'de kadro merak ediliyor.

Arda Güler'in performans grafiği yukarıya doğru giderken 5 gol yenilen Atletico Madrid maçında oyundan erken alınması tepkilere neden olmuştu. Hatta Alonso'nun maçtan sonra Arda ile konuşup, 'Seni oyundan almam hataydı, özür dilerim.' dediği iddia edilmişti.

"DOKUNULMAZ TEK OYUNCU TCHOUMENI"

Cumartesi günün oynanacak olan Villareal öncesi Defense Central'de yer alan habere göre yeri garanti olan tek ismin Aurelien Tchouameni olduğu ifade edilirken orta sahanın geri kalanı için belirsizlik olduğu ifade edildi.

Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldıNice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

362881.jpg

Dominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen olduDominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen oldu

'4 adam, 1 kader' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

"Xabi Alonso için dokunulmaz tek oyuncu Aurélien Tchouameni olarak görülüyor. Ancak Real Madrid'in orta sahasını tamamlayacak üç oyuncunun Arda Güler, Franco Mastantuono, Jude Bellingham ve Fede Valverde içinden belirlenmesi gerekiyor."

"ARDA GÜLER EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLİYOR"

Genç Türk en iyi performansını sergilerken, Uruguaylı en kötü performansını sergiliyor, İngiliz Bellingham hâlâ geri dönüş aşamasında ve temposu düşük, Arjantinli Mastantuono ise beklenenden daha hızlı uyum sağlıyor. Bu nedenle, özellikle büyük ve önemli maçlarda, Eduardo Camavinga ve Dani Ceballos gibi alternatiflerinin de olduğunun farkında olan Xabi Alonso, zor kararı vermek zorunda.

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydıTribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacakSadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

Galatasaray'ın kasası doldu taştı!Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Kanarya siftah yapmak için sahada! İşte Fenerbahçe-Nice maçının muhtemel ilk 11'leriKanarya siftah yapmak için sahada! İşte Fenerbahçe-Nice maçının muhtemel ilk 11'leri

Son Haberler
Beşar Esad'a Moskova'da suikast iddiası!
Beşar Esad'a Moskova'da suikast iddiası!
Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı
Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı
Cani adam Sidar’ı av bıçağıyla öldürmüştü! Mahkeme en ağır cezayı verdi
Cani adam Sidar’ı av bıçağıyla öldürmüştü! Mahkeme en ağır cezayı verdi
EuroLeague'de en iyi 10 hareket açıklandı: Wade Baldwin zirvede
EuroLeague'de en iyi 10 hareket açıklandı: Wade Baldwin zirvede
Göztepe'den muhteşem yatırım: 2.5 yılda değeri 200 kat arttı
Göztepe'den muhteşem yatırım: 2.5 yılda değeri 200 kat arttı