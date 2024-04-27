Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Fenerbahçe'de yeni yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu oldu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

ALİ KOÇ TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Güzel bir günü daha geride bıraktık. Şekip Mosturoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık." sözleriyle Mosturoğlu'nu tebrik etti.

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ŞEKİP MOSTUROĞLU KİMDİR?

20 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eski hakem Cem Papila ile aynı dönemden mezundur.

Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe Asbaşkanı oldu.

3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile birlikte tutuklu yargılandı ve 8 ay hapis yattı. 1 yıl 10 ay hapis cezası aldı ancak Yargıtay, cezayı onamadı. Daha sonra beraat etti.

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