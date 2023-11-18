Arda Güler'in Fenerbahçe'ye neden dönmesi gerektiğini Volkan Aliakar tek tek açıkladı

Volkan Aliakar, Real Madrid'de sakatlıklarla boğuştuğu için forma giyemeyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye neden geri dönmesi gerektiğini yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler'in Fenerbahçe'ye neden dönmesi gerektiğini Volkan Aliakar tek tek açıkladı

Fenerbahçeliler; Arda Güler ayrıldığında çok üzüldü.
20 milyon Euro kazandırmıştı kulübe. Performansına göre 10 milyon Euro daha gelecekti.
Ancak bu rakamlar bazı Fenerbahçeliler'in hiç umrunda değildi. "Bizim çocuk" olarak gördükleri Arda'nın "1 yıl daha kal" talebini hiç düşünmeden reddetmesi kızdırmıştı onları.
Belki de başkan Ali Koç'un, "Arda Fenerbahçe'de kalmayacak, çünkü istemiyor" sözü etkili oldu.
Arda'nın penceresinden baktığımızda ise Real Madrid'in çağrısına ne diyebilirdi ki!
Her futbolcunun hayallerini süsleyen "Dünyanın en büyük kulübü"ne bir adım uzaklıktaydı.
İki tarafın da kendine göre haklıydı.
Arda kararını verdi, Real Madrid'in yolunu tuttu.
Keşke gitmez olaydı! O gün bugündür sakatlıklardan başını kaldıramıyor. Henüz hiç maça çıkamadı İspanyol devinde. Son gelen haber 5-6 hafta daha tedavi olacağı yönünde.
Tam da bu sırada İspanyol gazetesi Defansa Central; Fenerbahçe'nin, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklifte bulunduğunu yazdı.
Haberi gördüğümde "İşte fırsat" dedim. Yarım sezonluğuna da olsa geri dönmesi iki tarafa o kadar iyi gelir ki.
Arda'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yıpranmış psikolojisi düzelir. Belki de şampiyonluğa katkı sağlayıp, giderken üzdüğü Fenerbahçeliler'in gönlünü alır.
Fenerbahçe'nin de Arda gibi bir yeteneğe ihtiyacı var. İsmail Kartal'ın himayesindeki Arda'nın, Fenerbahçe'ye çok şey katacağını düşünüyorum.
Umarım bu haber doğrudur ve transfer gerçekleşir.
Arda'nın sağ sağlim geri dönmesi EURO 2024 öncesi Milli Takımımız'a da ilaç gibi olur.

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