Montella Arda Güler için İspanya'ya gitti. Enes Ünal'ı da ziyaret etti

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i izlemek için İspanya'ya gitti. Ayrıca Montella, Enes Ünal'ı da ziyaret etti.

Abdullah İstenci
Montella Arda Güler için İspanya'ya gitti. Enes Ünal'ı da ziyaret etti

Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile karşılaşacak Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'i ziyaret etti.

Real Madrid'in antrenman tesislerine giden Montella, Madrid'in teknik direktörü Ancelotti ile birlikte Arda Güler'in idmanını izledi.

Ayrıca Montella, Ancelotti ile bir süre sohbet etti.

ENES ÜNAL İLE DE GÖRÜŞTÜ
Diğer taraftan Montella, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Getafeli golcü Enes Ünal ile de görüştü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Instagram hesabından paylaşım yapan Montella, şu ifadeleri kullandı;

''Kasım ayında oynayacağımız Almanya ve Galler karşılaşmaları öncesinde, maç takiplerimiz sürerken, birkaç milli futbolcumuzu kapsayan bir İspanya turuna çıktım.

T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci’ye yaptığım nezaket ziyaretinin ardından, bugünkü ilk durağımda Real Madrid’de forma giyen oyuncumuz Arda Güler ile ve kendisinin teknik direktörlüğünü yapan değerli meslektaşım Carlo Ancelotti ile bir araya geldim. Kendileriyle çok verimli birer görüşme gerçekleştirdim ve takım antrenmanını da yakından takip etme imkanı buldum. Göstermiş oldukları yakınlık ve konukseverlikleri için Ancelotti’ye ve Real Madrid kulübüne teşekkür ediyorum.

Bir sonraki durağımda ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden milli oyuncumuz Enes Ünal ile buluştum. Son durumu hakkında detaylı bilgi aldığım oyuncumuza milli takımla ilgili detaylı planlarımızı aktardım.''

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