Luka Modric'ten Arda Güler'e övgü yağmuru: Bizi emekli edecek

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla beraber 30 milyon euroya transfer olan ve bir anda dünya basınına oturan Arda Güler, transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalsa da takımı ile ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti.



Yaklaşık 3 haftadır takımla yoğun tempoda çalışan Arda Güler fiziksel eksiğini gidermek için yoğun çaba harcıyor. Antrenmanlarda da göz kamaştıran milli yıldız, takımın Hırvat emektar oyuncusu Luka Modric'in övgüsünü aldı.



Carlo Ancelotti ve sağlık heyetinin raporu doğrultusunda henüz süre alamayan fakat antrenmanlarla fiziksel eksiğini gideren Arda Güler, Fransız yıldız Camavinga'ya attığı çalımla alkışları topladı.

Fransız oyuncu Arda'nın çalımı sonrası uzun süre yerde kalırken antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler'in Camavinga'ya attığı çalım sonrası Luka Modric, "Bu hepimizi emekli edecek." ifadesini kullandı.

Real Madrid'e transfer olmasından birkaç gün sonra sakatlık yaşayan milli yıldız, 1 ay sonra tekrardan sakatlık geçirerek takımından yoksun kalmıştı.