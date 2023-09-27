Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı

Sporun 1 numarası Şansal Büyüka yine haklı çıktı. 'Real Madrid bunu nasıl göremedi anlayamıyorum' diyerek Arda Güler gerçeğini açıklamıştı

KAYNAK: Haber Merkezi
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor ücretle transfer olan Arda Güler, ardından sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.

Uzun süre sahalardan uzak kalan genç futbolcu iyileşip, takımıyla antrenmanlara başlamıştı.

Ancak Arda Güler şimdi yine sakatlandı ve uzun süre oynayamayacağı açıklandı.

Türk spor basınının bir numarası Şansal Büyüka, Yeniçağ'daki yazısında bunun nedenini açıklamıştı. 1 Ağustos'ta çıkan yazı Arda Güler'in yine sakatlanmasının ardından tekrar gündeme geldi.

İşte o yazı:

Arda Güler konusunda bizim, sizin, hepimizin Jorge Jesus'a bir özür borcumuz var.

"Niye daha fazla şans vermiyorsun" diye Jorge Jesus'u yerden yere vurduk.

Oysa Jesus, Arda'yı elinden tuttu. Çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Emre Can ile birlikte bu ülkenin bir numaralı diz üstadı Prof. Ömer Taşer'e götürdü.

Çok iyi biliyorum.

Ömer hoca kendilerine "Fazla yüklenmeyeceksiniz. Yüklenirsiniz menisküs nükseder. Ya ameliyat edilecek ya da idare edeceksiniz" dedi.

Jesus da Arda'ya yüklenmedi. İdare ederek oynattı.

Real Madrid'te fizik gücünün gelişmesi adına ağır antrenmanlar yedi ve Ömer hocanın dediği gibi sakatlık nüksetti.

Arda için üzgünüm. Ama moralini bozmasına hiç gerek yok.

30 yaşında olsa belki bu yükün altından kalkamazdı. Henüz 18'inde, ömrünün baharında. Bu işi atlatır. Yeter ki moral çöküntüsüne uğramasın.

Sadece burada anlamadığım bir şeyi söylemeliyim. Koca Real Madrid Kulübü'nün sağlık ekibi transfer sürecinde Arda'nın kontrollerinde sakatlığı nasıl görmedi buna inanamıyorum.

Neyse iyi ki görmemişler!

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