Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı

Sezona 2’de 2 yaparak başlayan 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mağlup ettiği Olimpija Ljubljana'nın yıldız ismini gündemine aldı.
Slovenya basınından Ekipa'nın haberine göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Olimpija Ljubljana'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Svit Seslar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İstanbul ekibi, Svit Seslar için yaklaşık 2.5 milyon Euro'luk bonservisi gözden çıkardı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Eyüpspor, 1.2 milyon Euro'luk Halil Akbunar transferinden sonra tarihinin en pahalı oyuncusunu kadrosuna katmış olacak.