Arda Turan konuşamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan konuşamadı
Kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceği maçta Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maç sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın konuşmaması dikkat çekti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Adanaspor ile oynadıkları maç sonrası yaptığı değerlendirmede, alınan derslerin önemine vurgu yaptı.

Yavaş, "Adana'ya galibiyet amacıyla geldik. Eğer bu maçı kazanabilseydik, lig sonuna altı hafta kala hedefimize ulaşacaktık. Maç öncesinde tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurmuştuk. Fakat, rakibimizin on kişi kalmasına rağmen oyun disiplinimizi ve ritmimizi kaybettik.

Futbol, ciddiyet gerektiren bir oyundur. Eğer rakibe gereken saygıyı göstermez ve takım olarak hareket etmezseniz, rakip eksik de olsa yenilgiden kaçınamazsınız. Bugün bu durumu tecrübe ettik ve bu durumdan dolayı üzgünüz. Önümüzdeki altı haftada bir maç kazanarak hedefimize ulaşmayı umuyoruz. Bu maçtan çıkarılacak dersler var. Gelecek Altay maçında hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz," dedi.

İlgili Haberler
Arda Turan oynamadan kazandı
Arda Turan Süper Lig'e dönüyor
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı
Arda Turan Barcelona'ya gitti banka oturunca hayatının şokunu yaşadı
Arda Turan'ın verdiği pozla ünlü olan banka Seçil Erzan isminin kazınmış olması tartışma konusu oldu
Arda Turan'ın verdiği pozla ünlü olan banka Seçil Erzan isminin kazınmış olması tartışma konusu oldu
Son Haberler
Esenyurt'ta MHP bayraklı evi taşladılar. Van'daki mazbata krizini protesto ettiler Gündem
Esenyurt'ta MHP bayraklı evi taşladılar. Van'daki mazbata krizini protesto ettiler
Slovakya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protesto düzenledi Dünya
Slovakya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protesto düzenledi
Irak'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan kamyon, öğrencilerin arasına daldı! Video
Irak'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan kamyon, öğrencilerin arasına daldı!
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı Yerel Haberler
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, eylülde seçim çağrısında bulundu Dünya
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, eylülde seçim çağrısında bulundu
ABD'de şiddetli fırtına: Texas'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Video
ABD'de şiddetli fırtına: Texas'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Galatasaray'dan gümbür gümbür Ali Koç tepkisi Spor
Galatasaray'dan gümbür gümbür Ali Koç tepkisi