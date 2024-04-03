Arda Turan konuşamadı

Maç sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın konuşmaması dikkat çekti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Adanaspor ile oynadıkları maç sonrası yaptığı değerlendirmede, alınan derslerin önemine vurgu yaptı.

Yavaş, "Adana'ya galibiyet amacıyla geldik. Eğer bu maçı kazanabilseydik, lig sonuna altı hafta kala hedefimize ulaşacaktık. Maç öncesinde tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurmuştuk. Fakat, rakibimizin on kişi kalmasına rağmen oyun disiplinimizi ve ritmimizi kaybettik.

Futbol, ciddiyet gerektiren bir oyundur. Eğer rakibe gereken saygıyı göstermez ve takım olarak hareket etmezseniz, rakip eksik de olsa yenilgiden kaçınamazsınız. Bugün bu durumu tecrübe ettik ve bu durumdan dolayı üzgünüz. Önümüzdeki altı haftada bir maç kazanarak hedefimize ulaşmayı umuyoruz. Bu maçtan çıkarılacak dersler var. Gelecek Altay maçında hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz," dedi.