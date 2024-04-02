Arda Turan oynamadan kazandı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.
1 Nisan Stadı'nda oynanan mücadelede Şanlıurfaspor rakibini 2-0 mağlup etti.
Şanlıurfaspor'un gollerini 4. dakikada Dening ve 17. dakikada Paixao kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 30'a çıkaran Şanlıurfaspor 14. Sırada yer aldı. 47 puanda kalan Sakaryaspor 4. Sıraya geriledi.
Sakaryaspor’un mağlubiyeti sonrası 64 puanla 1. Sırada bulunan Eyüpspor’un yarın oynanacak olan Adanaspor maçını kazanması halinde Süper Lig’e çıkması kesinleşecek.
İlgili Haberler