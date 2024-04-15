Arda Turan şimdi yandı. Ev sahibi 230 bin Euro istiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan şimdi yandı. Ev sahibi 230 bin Euro istiyor
Fatih Terim Fonu'na milyonlarca Eurosunu kaptıran Arda Turan'a bir şok da İspanya'dan geldi.

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona'da oynadığı yıllarda kaldığı villada büyük miktarda hasar bıraktığı iddiasıyla suçlanıyor.

El Periodico de Espana gazetesinin haberine göre, Turan'ın eski ev sahibi tarafından açılan dava Barselona İl Mahkemesi'nde devam ediyor.

Arda Turan'ın 3 yıl süresince yaşadığı evde 230 bin euro değerinde hasar oluşturduğu öne sürüldü.

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Barselona'nın seçkin bir semtinde bulunan ve 18 milyon euro değerinde olduğu belirtilen evin sahibi, mahkemeye sunulan rapora dayanarak Turan'ın evi kapılardan bahçeye, aydınlatma ve elektronik sistemlerden havuza ve tavana kadar hasar vermiş şekilde terk ettiğini iddia ediyor.

En yüksek hasarın mobilyalar, aydınlatma sistemi ve temizlikle ilgili 84 bin 30 euro olduğu, mutfakta ise 64 bin 258 euro değerinde hasar tespit edildiği belirtiliyor. Dava sürecinin, Turan'ın adresine ulaşma güçlüğü nedeniyle yavaş ilerlediği ifade ediliyor.

DEFALARCA KUMANDAYI HAVUZA ATMIŞLAR

Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin euroluk bir kumanda. Ve yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 kez atmışlardır.

Evde doğal bir yıpranma olmadığı açık. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar. Bu tip evde herhangi bir şeyi tamir ettirmenin veya değiştirmenin ucuz olmadığını siz de bilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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