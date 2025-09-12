UEFA Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ihtimali...

UEFA Avruupa Ligi heyecanının başlamasına kısa bir süre kalırken, Opta'nın süper bilgisayarları turnuvayı 10 bin kez simüle etti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin kupayı müzesine götürmesine verilen ihtimal ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencváros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) olmuştu.

Opta'nın süper bilgisayarları UEFA Avrupa Ligi'ni tam 10 bin kez simüle ederek takımların tur atlama ve kupayı kazanma şanslarını belirledi.

Binlerce simülasyonda çıkan aynı ve ağır basan sonuçların toplanarak sunulduğu listede, Fenerbahçe'nin geçen sezon kıyısından döndüğü çeyrek finale ulaşma ihtimali yüzde 28.3 olarak gösterildi.

Sarı-lacivertlilerin yarı finale yükselmesine ise yüzde 12.6 ihtimal verildi.

FİNAL İHTİMALİ YÜZDE 5 ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜZDE 2!

Fenerbahçe'nin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak finalde sahaya çıkacak takımlardan biri olması yüzde 5 ihtimal olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmesinin ihtimali ise yüzde 2.1 oldu. Sarı-lacivertliler simülasyona göre UEFA Avrupa Ligi'nin 11. favorisi konumunda.

