Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler

Denizbank Levent eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın futbol camiasını “Fatih Terim Fonu”yla nasıl dolandırdığını konuşuyor herkes günlerdir!

En çok konuşulanlardan biri de Arda Turan’ın 13 milyon 900 bin doları Seçil Erzan’a elden teslim etmesi oldu!

Diğer taraftan Erzan’ın topladığı bu paraları nerede kullandığı sorusu da soruldu!

Bu sorunun sorulma nedeni paranın banka kayıtlarına girmemesiydi!

Erzan’ın valiz ve çantalarla aldığı paraları bankaya yatırmadığı belirtildi!

Erzan’ın ifadesinde borç sarmalına girdiği bu nedenle Fatih Terim fonuyla vadeli ve yüksek faizli paralar topladığı yazıldı, çizildi!

Dilan Polat ve Candan Kardeşlerin kara para aklama ve dolandırıcılık suçuyla tutuklandığı bir ortamda, bu paranın nereye gittiği elbette önem taşıyordu!

Ancak bundan daha önemli bir konu vardı!

Seçil Erzan'a "elden para vererek" vergisiz kazanç elde etmek isteyen futbol camiası, acaba daha önceden benzer işlemleri yapıp vergisiz para kazanmış mıdır?

Bu kadar yüklü parayı elden vermek için daha önce iş yapıp aranızda güven probleminin yaşanmaması gerekmiyor mu?

Önceki kazançlarına istinaden mi bu işe girmişlerdir?

Sorulması gereken soruların en başında bunlar geliyor!

Zira önceki gün de bir liste yayınlandı!

O listede hangi ismin ne kadar para verdiği ve ne kadar para aldığı excel tablosunda tek tek yazıyordu!

Örneğin listeye göre,

A.Y. Erzan’a 1 milyon 800 bin dolar vermiş, Erzan’dan 2 milyon 100 bin dolar geri almış, 300 bin dolar kar elde etmişti!

A.B. Erzan’a 1 milyon 400 bin dolar vermiş, Erzan’dan 2 milyon 270 bin dolar geri almış, 870 bin dolar kar elde etmişti!

Yine A.B.’nin eski işlem olarak Erzan’a 650 bin dolar verdiği, Erzan’dan 970 bin dolar aldığı, 320 bin dolar kar elde ettiği Excel’de yazıyordu!

A.A., Erzan’a 1 milyon 500 bin dolar veriyor, Erzan’dan 3 milyon 250 bin dolar geri alıyor, karı 1 milyon 750 bin dolar!

Ç.B.Ö, iki farklı kalemde toplamda Erzan’dan 900 bin dolar kar elde ediyor!

İlk işleminde 250 bin dolar yatırıyor, 650 bin dolar geri alıyor!

İkinci işlemde 1 milyon dolar yatırıyor, 500 bin dolar geri alıyor!

Yani kazandığını gören isimler, Erzan’a para yatırdıkça yatırmış!

Vergisiz kazancın geldiğini gören bu işe girmiş!

Yine devam edelim!

Listede yer alan E.E., Erzan’a 550 bin dolar yatırıyor, 880 bin dolar olarak 330 bin dolar karla parasını katlayarak geri alıyor!

E.Z.K., 200 bin dolar yatırıyor, 275 bin dolar olarak 75 bin dolar karla parasını katlanmış bir şekilde geri alıyor!

F.Ö., 5 milyon dolar yatırıyor, 5 milyon 750 bin dolar olarak 750 bin dolar karla parasını geri alıyor!

Yine listede yer alan H.S. 50 bin dolar yatırıyor, 25 bin dolar karla 75 bin dolar alıyor Erzan’dan!

H.E., 400 bin dolar yatırıyor parasını ikiye katlıyor tam 800 bin dolar geri alıyor!

M.Y. 200 bin dolar yatırıyor, 300 bin dolar olarak 100 bin dolar karla parasını geri alıyor!

Şimdi paranın kaynağının belli olmadığı, ve vergisiz kazanç elde eden bu isimler ne olacak?

Herhangi bir yaptırıma maruz kalacaklar mı?

Herkes Seçil Erzan’ı ve Arda Turan’ın kaptırdığı parayı konuşuyor ama kimse Erzan kar elde eden bu isimleri konuşmuyor!