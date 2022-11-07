Yurtta zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi

Ardahan’da 8 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Ardahan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler yatılı kaldıkları kız öğrenci yurdunda akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİLER

Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle 8 öğrenci, Ardahan Devlet Hastanesine başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı. (İHA)