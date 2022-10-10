﻿Kar yağışı ardından uyarılar geldi

Ardahan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.
Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)
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