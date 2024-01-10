Arı poleni nasıl şifa verir

Arı poleni, içerdiği mineral ve vitaminlerle tam anlamıyla bir şifa deposu. İşte arı poleninin müthiş yararları…

Uzmanlar her yaş grubundakilerin Arı poleni kullanması gerektiğine vurgu yapıyor. Çünkü yararları saymakla bitmiyor. BU görüşe katılanlarda biri de Herbalist Tarkan Güveloğlu. Güveloğlu, “Gerçek, saf arı poleninin tüketilmesi kesinlikle şarttır” diyor ve Arı poleninin yararlarından şöyle söz ediyor:



“ Tokluk hissi veren polen, metabolizmayı çalıştırıp, yağ yakar.

Kadının yumurtasını erkeğin spermini güçlendirir.

Çocukların hızlı gelişimini sağlar.

Zekayı yükseltir.

Solunum yolları hastalıklarının ilacıdır...”