Gazeteci Gürkan Zengin'in Ankara Masası Gündem Özel'ine konuk olan Bülent Arınç "deprem felaketlerinin ardından seçimler ertelenebilir" açıklaması ile ilgili şunları söyledi;

"Öyle şeyler olur ki, pişman olurlar. Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecellenin kaidesi… Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak."

Arınç baktı ki Cumhur İttifakı da deprem enkazının altında kaldı.

84 milyonun akıl edemediğini akıl edip Anayasa'nın 79. Maddesini de önerisine destek göstererek bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkili olduğunu iddia etti.

Tam bir boş hayal.

Çöken Tek Adam Rejimine de, bitik Recep Tayyip Erdoğan'a da, zaman kazandırma amacı taşıyan bu çıkış hukukçular ve siyasi parti liderleri tarafından tepki ile karşılandı.

Arınç yaşanan krizde milleti keriz mi sanıyor?

Enkaz altında cenazeler, hatta canlı çıkarılanlar varken Arınç'ın aklı fikri AKP'ye yeniden seçim kazandıracak formül üretmekte.

-Zengin soruyor; "YSK'nın yetkisi var mı?"

Arınç özetle şöyle yanıt veriyor:

"YSK'nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili."

Peki Anayasanın 79. Maddesi bu yetkiyi okuyun bakalım veriyor mu?

-E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi

-Madde 79 - Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

-Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

-Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

-Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

-Yüksek Seçim Kurulu'na Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

-Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Yok, "erteleme" ya da "iptal" yetkisi YSK'ya asla verilmemiş.

Arınç uyduruyor. Yerseniz…

Seçimlerin "erteleme" kelimesi bir üst 78. Maddede şöyle yer alıyor:

-D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler

Madde 78 - Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

Sadece "Savaş" hâli o da Meclis'in karar vermesine bağlı olarak bir yıl geriye bırakılabiliyor. Savaş devam ediyorsa birer yıl Meclis tarafından erteleme yapılabiliyor.

Savaş var mı? Yok…

Olabilir mi?

Erdoğan herhangi bir ülkeye savaş ilan edebilir mi?

Anayasa'nın 78. Maddesine göre savaş ilan etme yetkisi de Meclis'e ait. 360 oy gerekmiyor. AKP ve MHP oyları ile Meclis bir ülkeye savaş ilan edebilir.

Ancak Arınç bu ihtimalden bahsetmiyor ve YSK'nın yetkili olduğu palavrasını ortaya atıyor.

Arınç'ın Türk siyasetine kurmak istediği bu tuzak tahminim o ki şöyle işleyecek;

AKP ya da MHP ayrı ayrı YSK'ya şu gerekçe ile başvuracak:

-"Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri bir yıl ertelenmeli…"

YSK bu Anayasaya aykırı öneriyi kabul eder mi?

11 yüksek yargıç bu teklifi birkaç dakikalık bir toplantı ile "hukuken" reddeder.

Ancak herkesin aklına geleni de yazmak gerekir:

-YSK, seçimleri Anayasaya aykırı olarak hukuken değil, siyaseten erteler…

İşte Arınç'ın beklentisi de budur.

Kanuna aykırı mühürsüz ve geçersiz 2,5 milyon oyu kabul ederek rejim değiştirip ucube Tek Adam Rejimini kabul eden YSK'nın 11 üyesi değişti.

Soru şudur:

-YSK Anayasayı tekrar çiğner mi