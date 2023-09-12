Arjantin'in bir kentine 28 saat aralıksız kar yağdı. Dünya bir yandan kavrulurken bir yandan bu oldu

Arjantin’in Las Lenas kentine yağan yoğun kar yağışında yollar kapanırken, insanlar bellerine kadar ulaşan karda yürümekte zorlandı. Libya’da yaşanan sel felaketinde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya şimdiye kadarki en sıcak Ağustos ve Temmuz ayını yaşadı. Sıcaklık artışlarıyla ülkemizde ve dünyada pek çok yerde çıkan yangınlarda ormanlar küle döndü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arjantin'in bir kentine 28 saat aralıksız kar yağdı. Dünya bir yandan kavrulurken bir yandan bu oldu

Editör : Serhat Ağa

Arjantin'in Las Lenas kesimine 28 saat aralıksız kar yağdı. Bele kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yollar kapandı, insanlar yürümekte dahi güçlük çekti.

Bölgede film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Arjantin’de insanlar karla boğuşurken dünyanın diğer ucu Libya’yı ise Daniel fırtınası vurdu.

LİBYA'YI FIRTINA VURDU

Yunanistan'da ise felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 10 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Şiddetli sel beraberinde birçok binayı da sürükleyerek denize döktü.

ŞİMDİYE KADARKİ EN SICAK YAZ YAŞANDI

Dünya ise büyük bir farkla, şimdiye kadarki en sıcak Ağustos ayını ve bu Temmuz'dan sonra da şimdiye kadarki en sıcak ikinci ayı yaşadı. Veriler, Haziran ayının faktoring tarihinin şimdiye kadarki en sıcak üç aylık dönemi temsil ettiğini gösteriyor.

Yıl genel olarak 2016'nın ardından kaydedilen en sıcak ikinci yıl oldu.

Eskişehir'de 15 Ağustos tarihinde hava sıcaklığının 49,5 derece olarak ölçülmesi ile Türkiye'de ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

ORMANLAR KÜL OLDU

Sıcaklıklardaki artışlarla beraber Eskişehir, Bolu, Antalya, Bingöl gibi birçok kentte de orman yangınları çıkarken, dünyanın birçok noktasında ormanlar küle döndü.

Özellikle Hawaii’nin Maui Adası’nda meydana gelen yangında büyük bir yıkım yaşandı. Yangında kayıpların sayısının 1300 civarında olduğu açıklandı. Eyalet tarihinin en ölümcül faciasında ölü sayısı 106'ya yükseldi.

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