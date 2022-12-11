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Messi'ye büyük şok: FIFA soruşturma başlattı. Arjantin'in Hırvatistan maçında oynayamayabilir

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Hollanda'yı penaltılarda geçerek yarı finale çıktığı maçta ve sonrasında yaşanan olaylar gündemdeki yerini korurken, FIFA'nın da soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 13:10
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Arjantin'in Hırvatistan maçında oynayamayabilir. Messi'ye büyük şok: FIFA soruşturma başlattı

Messi'ye büyük şok: FIFA soruşturma başlattı. Arjantin'in Hırvatistan maçında oynayamayabilir
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Gergin geçen maçtan sonra Messi ve arkadaşları üzgün olan Hollandalılara karşı çirkin el hareketleri yapmışlardı. Messi de Weghorst'a "Aptal" diye bağırmıştı.

FIFA'yı harekete geçiren olay ise Arjantinli Lionel Messi ile Emiliano Martinez'in hakem Mateu Lahoz'la ilgili hareketleri ve sözleri.

İspanya'nın Mundo Deportiva gazetesinin haberine göre bu iki futbolcu için FIFA Disiplin Kurulu soruşturma başlattı. Messi maçtan sonra hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. 

Kaleci Emiliano Martinez ise "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA Disiplin Kurulu kararlarının 13 Aralık'ta oynanacak Arjantin-Hırvatistan yarı final maçından önce açıklanması bekleniyor.

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