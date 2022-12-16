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Arka Sokaklar bu akşam var mı? 16 Aralık Arka Sokaklar yayınlanacak mı?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar bir süreliğine yayına ara vermişti. Dizi sevenleri 16 Aralık Cuma yani bugün Arka Sokakların olup olmadığını merak ediyor. Uzun zamanlar yayınlanmayan Arka Sokaklar dizisinin neden ara verdiği merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı? 16 Aralık Arka Sokaklar yayınlanacak mı?

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:50
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Arka Sokaklar bu akşam var mı? 16 Aralık Arka Sokaklar yayınlanacak mı?

Arka Sokaklar bu akşam var mı? 16 Aralık Arka Sokaklar yayınlanacak mı?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine dizinin yapımcısının rahatsızlığı sebebi ile yayına ara verilmişti. Dizi takipçileri Arka Sokaklar bu akşam var mı? 16 Aralık Arka Sokaklar yayınlanacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar bu akşam var mı?

Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar uzun zamandır yayınlanmıyor. Arka Sokaklar izleyicisi yeni bölümün 16 Aralık Cuma yani bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı?

ARKA SOKAKLAR NEDEN ARA VERDİ?

Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile 45 gün yayına ara verilmişti.

İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. İlker İnanoğlu; “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Arka Sokaklar 16 Aralık Cuma yani bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak

KANAL D 16 ARALIK YAYIN AKIŞI

07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR

09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI

11.00 O KIZ-TEKRAR

13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM

16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM

17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM

18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI

20.00 2012-YABANCI SİNEMA

23.15 2012-YABANCI SİNEMA

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